Pota gli alberi accanto alla linea elettrica fingendosi un addetto Hera e intasca 1.300 euro

Una truffa particolare è stata smascherata a qualche ora di distanza dai fatti grazie all'intervento dei Carabinieri a Montese. Vittima del raggiro è stata una residente del paese, una 80enne che ha consegnato la somma di 1.300 euro ad un ragazza stranieri, un cittadino macedone di 24 anni. Il giovane si è presentato davanti casa della signora e ha iniziato a tagliare i rami di alcuni alberi posti sulla pubblica via, in corrispondenza dei cavi della linea elettrica.

Successivamente ha suonato al campanello dell'anziana e ha spiegato di essere un incaricato di Hera che aveva appena potato le piante per evitare danni alla linea elettrica e prevenire i blackout in caso di nevicata o di maltempo. Una spiegazione molto convincente, che ha portato l'80enne a sborsare quanto aveva a disposizione.

In seguito il fatto è stato denunciato alla stazione dell'Arma, che in appena sei ore ha individuato il giovane responsabile di quella che si configura a tutti gli effetti come una truffa. Il 24enne è stato denunciato a piede libero.