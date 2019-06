Truffe, spunta una finta raccolta fondi per i bambini malati dell'Oncoematologia

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena ha diffuso un post sui propri canali social per informare la cittadinanza su un tentativo di truffa segnalato da alcuni cittadini e associazioni che riguarda una presunta richiesta di raccolta fondi in favore dell’Oncoematologia Pediatrica che, però, non è un’iniziativa dell’Ausl né del suo personale.

La truffa comincia in genere con una telefonata in cui viene chiesta la disponibilità a versare un contributo (donazione) per l’acquisto di apparecchiature informatiche per la Struttura di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico. Successivamente viene stabilito un appuntamento, al domicilio del cittadino che ha dato la disponibilità, per riscuotere la somma a fronte di rilascio di una fattura in cui viene indicata anche la Partita IVA dell’Azienda Ospedaliero Universitaria.

"Si ribadisce che tale iniziativa non è assolutamente autorizzata dall’Azienda che ha già provveduto a segnalare quanto accaduto alle autorità competenti per le indagini e gli sviluppi del caso". L’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Policlinico (0594222333) è a disposizione per chiunque avesse o dubbi o per informazioni al riguardo.