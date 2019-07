Truffa dei rilevatori di gas, altri colpi nel modenese

Questa mattina, oltre a diverse segnalazioni telefoniche, si sono rivolti direttamente a Federconsumatori Modena, per poter fare un recesso urgente, persone che in questi giorni hanno firmato un contratto comprando così un rilevatore del gas ad una cifra spropositata: ben 399 euro. "La ditta è sempre la stessa META GAS, nessuna ragione sociale specificata, con sede a Calcinate (Bs), una vera e propria capitale delle truffe dei rilevatori gas - spiega l'associazione di categoria - Negli ultimi anni sono stati inquisite numerose aziende bresciane gestite da stranieri, forse prestanome".

La pantomima si presenta sempre uguale: cartellino in vista, grandi sorrisi, l'allusione a far parte di un importante soggetto, la dichiarazione verbale circa l'obbligo di dotarsi di apparecchi che rilevano le fughe di gas. Rilevatori la cui utilità non solo è tutta da dimostrare, ma la cui installazione non è assolutamente obbligatoria. Una sola cosa è certa: il prezzo è oltre venti volte superiore ai modelli più economici in commercio. I venditori sono addirittura dotati di pos in modo che il pagamento sia più facile, quasi indolore e solo dopo le persone si accorgono di essere state truffate.

"Stiamo provvedendo ad effettuare tutti i recessi delle persone coinvolte nel tentativo che venga restituire loro la cifra pagata - aggiunge Fderconsumatori, che poi si pone una domanda legittima e non scontata: "Chi può fermare questi soggetti visto che gli accordi che fanno sottoscrivere sono per le forze dell'ordine inoppugnabili? Ribadiamo inoltre a tutti i cittadini che non si è mai obbligati a far entrare in casa nessuno, che non bisogna firmare nessun contratto senza essersi presi il tempo per riflettere e per informarsi sull’oggetto che si sta acquistando".