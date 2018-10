Truffata online per l'acquisto dei biglietti per gli U2, denunciato un 21enne

Dopo una serie di indagini, gli agenti del Commissariato di Polizia di Carpi hanno denunciato in stato di libertà un cittadino peruviano, di 21 anni, residente in provincia di Bergamo, responsabile del reato di truffa. Tutto è nato nel mese di luglio socrso, quando una donna di Carpi aveva postato su un social network l’interesse per l’acquisto di tre biglietti per il concerto degli U2, che si sarebbe tenuto presso il forum d’Assago a metà ottobre.

Contattata da un soggetto che le avrebbe venduto tre biglietti per un corrispettivo di 100 euro cadauno, la carpigiana è stata invitata ad acquistare un buono del valore di 300 euro su un sito di e-commerce. Una volta effettuato il versamento, pur ricevendo una mail con il codice seriale comprovante l’acquisto, non è più riuscita a mettersi in contatto con il venditore.

Dopo accurate indagini, gli uomini del Commissariato sono riusciti a risalire all’identità del truffatore e a deferirlo all’Autorità Giudiziaria.