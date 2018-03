Truffe agli anziani, in tre anni grande crescita del fenomeno criminale

Le truffe agli anziani in Emilia-Romagna sono in grande crescita, da podio nazionale. Suona l'allarme la Cgil che, prendendo spunto dalle varie operazioni di Polizia contro il fenomeno, affronta il tema diffondendo i dati ottenuti dal Viminale, sul periodo 2014-2016, in risposta ad una richiesta depositata lo scorso 21 dicembre.

Ebbene, in Emilia-Romagna nel triennio considerato i furti sono saliti da 5.406 a 5.757, le truffe da 1.091 a 1.603: il tutto "con una crescita complessiva dell'11,9%, ma con un +46,6% sul dato separato delle truffe agli anziani", calcola per la Cgil regionale Franco Zavatti allargando il quadro ad altre regioni. In Veneto e Liguria, ad esempio, si registrano numeri più bassi e soprattutto in calo del 7%, mentre in Piemonte si assiste ad una crescita simile a quella emiliano-romagnola; in Lombardia, infine, risultano numeri più alti ma con un minor trend crescente.

Ma ecco il "preoccupante" quadro più dettagliato dell'Emilia-Romagna: guida Bologna, che nel 2016 denuncia 2.792 truffe e furti agli anziani tuttavia con un calo del 10% nel triennio. Seguono Modena con 1.026 denunce, in crescita del 47,2%, Parma con 955 (+42%), Rimini con 871 (+33%), Reggio con 495 (+43,8%).

Conclude nel suo appello il sindacato: "L'ottica urgente, per tutti i soggetti sociali interessati ad arginare le truffe, è la prevenzione, col più diffuso possibile coinvolgimento della popolazione anziana".

è ancora presto per poter disporre dei dati ufficiali per l'anno 2017, tuttavia una misurazione "empirica" e un conrfronto con le forze dell'ordine fanno sperare in un calo piuttosto significativo dei casi di truffa a persone anziane. Sul territorio modenese Carabinieri e Polizia si sono spese molto per attivitò di sensibilizzazione, incontrando i diretti interessati nei circoli, nelle polisportive e nelle parrocchie, proprio per far crescere la consapevolezza a riguardo.

(fonte DIRE)