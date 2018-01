Cronaca / Baggiovara

Ospedale di Baggiovara, attenzione a truffe e raggiri da parte di un "vecchio amico"

E' la Polizia di Stato a mettere in guardia nei confronti di un malvivente che ha colpito in più occasioni ai danni di anziani che si recano presso l'ospedale o il vicino cimitero di Casinalbo. Indagini in corso