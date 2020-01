Finti Vigili del Fuoco chiedono di entrare in casa, attenzione alle truffe

Nelle scorse ore sono giunte segnalazione dalla zona di Mirandola e da quelle limitrofe riguardo la presenza di malviventi che si spacciano per Vigili del Fuoco, con l'obiettivo di entrare nelle case e probabilmente commettere furti. Un fenomeno non certo nuovo, che gli stessi pompieri hanno registrato e che si è trasformato in un appaello ai cittadini per scongiurare truffe e razzie.

I Vigili del Fuoco, infatti, invitano a prestare attenzione a chi chide denaro, propone acquisti di prodotti o insiste per accedere ad abitazioni private senza motivo. "I Vigili del Fuoco sono sempre ben riconoscibili per uniforme e mezzo di servizio" e non compiono attività di richiesta denaro porta a porta. Chiunque notasse presenze sospette è invitato a segnalarlo alel forze dell'ordine.