Rubano l'auto a una disabile, ritrovata anche grazie a Facebook

Si è conclusa con la consegna da parte della Polizia municipale alla legittima proprietaria la vicenda relativa al furto di un’automobile utilizzata da una disabile modenese nella cui ricerca ha avuto un ruolo significativo anche la pagina facebook della Polizia Municipale Modena.

Proprio su quella pagina, infatti, nei giorni scorsi era stato inserito un messaggio di ricerca per la Suzuki rossa sparita. Nel frattempo, grazie alla segnalazione di un cittadino una pattuglia della Polizia municipale aveva avviato un’indagine per capire di chi fosse il veicolo abbandonato in una posiziona anomala, dopo aver spostato l’auto per evitare di creare disagi alla circolazione.

Nell’arco di qualche ora gli operatori intervenuti sul posto hanno collegato il ritrovamento al messaggio postato su Faceboook e alla denuncia di furto. Una volta verificati i dati è stato possibile restituire il veicolo alla proprietaria. Con tanto di post Facebook, naturalmente.