Turista carpigiana perde la vita in Versilia, fatale un malore in spiaggia

Nella tarada mattinata di oggi si è consumata una tragedia che ha colpito direttamente una famiglia di Carpi in vacanza a Marina di Pietrasanta (LU). I sanitari del 118 e la Capitaneria di Porto sono infatti intervenuti a seguito della segnalazione di una donna colta da malore mentre si trovava sulla battigia, nei pressi dello stabilimento balneare dove soggiornava. Nonotante i tentativi di rianimazione e l'uso del defibrillatore, i medici non hanno potuto fare nulla per salvale la vita.

E' così deceduta M.C., una 76enne di Carpi che si trovava appunto in Versilia insieme al marito e alla nipote per trascorrere un periodo di ferie. L'ipotesi più concreta circa il decesso sembrerebbe esere quella di un arresto cardiocircolatorio, forse dovuto anche alle condizioni di grande caldo della giornata odierna. Avvenuto il riconoscimento, il Magistrato di turno ha disposto la restituzione della salma ai familiari.