Si ubriaca con gli amici al parco, minorenne in ospedale. Multe in arrivo

Nel primo pomeriggio di oggi, erano circa le 14, alcuni cittadini hanno segnalato la presenza di tre giovanissimi su uno dei tavolini con annesse panchine dell'area verde di via Agnini a Carpi. I ragazzi, tutti minorenni, avevano consumato birra e vodka ed erano in palese stato di ubriachezza, tanto da diventare fastidiosi per la quiete del parco. Una pattuglia dei Carabinieri si è portata sul posto e ha riportato i ragazzi alla calma.

Uno di loro aveva decisamente esagerato con le bevute, tanto che è stato portato in ospedale, salvo poi essere dimesso in buone condizioni non appena la sbornia ha "mollato la presa". Per i tre è scattata una multa per ubriachezza molesta. Lo stesso dicasi per il supermercato dove i tre avevano acquistato le bottiglie, che sarà sanzionato per la vendita di alcol a minori.