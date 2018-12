Ubriaco minaccia i carabinieri con una bottiglia e salta sul cofano della "gazzella"

Ieri sera intorno alle ore 22 una pattuglia dei Carabinieri è stata inviata a Pozza di Maranello, dove alcuni automobilisti avevano segnalato la presenza di un uomo che camminava al centro della carreggiata stradale, in evidente stato di ubriachezza e in una situazione di chiaro pericolo. I militari intervenuti sul posto hanno però dovuto fare i conti con l'atteggiamento a dir poco scontroso dell'uomo, identificato in un 41enne residente a Sassuolo e pluripregiudicato.

Dopo aver minacciato i carabinieri, l'ubriaco ha afferrato una bottiglia per utilizzarla come arma e non pago è anche salito in piedi sul cofano dell'auto dell'Arma. Gli operatori sono riusciti ad ammanettarlo e a farlo salire in macchina, non senza difficoltà: la furia del 41enne è proseguita anche a bordo, dove per altro si è procurato alcune ferite scagliandosi contro le portiere, tanto che è stato successivamente medicato al Pronto Soccorso.

La serata si è quindi conclusa dietro le sbarre della caserma dell'Arma, in stato di arresto per minacce e resistenza a pubblico ufficiale e in attesa del processo per direttissima.