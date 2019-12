Disturba i passanti e offende gli agenti, denunciato un 25enne

Ieri sera sono arrivate numerose segnalazioni alle centrali operative di polizia e carabinieri di Firenze per un gruppo di giovani che disturbava le famiglie, in centro a passeggio nel giorno di Santo Stefano, tra la Loggia del Porcellino e Piazza Signoria. Il gruppetto, tre uomini e una ragazza, si è poi piazzato davanti al Caffè Rivoire barcollando e finendo addosso ai clienti del locale . Il personale del noto bar del centro storico ha quindi chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenute due volanti della polizia e una dei carabinieri.

Uno dei giovani, con forte alito vinoso, ha cercato di sottrarsi al controllo cominciando poi ad avere un atteggiamento oltraggioso nei confronti degli operatori: "Siete dei poveracci, il mio giubbino costa quanto prendete in un mese".



Durante i controlli, proprio per il suo atteggiamento non collaborativo, è stato necessario ammanettare il 25enne modenese. Quest'ultimo è stato denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Inoltre, assieme ad altri due amici, è stato sanzionato per ubriachezza manifesta.

(da FirenzeToday.it)