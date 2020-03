Straniero ubriaco corre in strada urlando "Coronavirus", arriva la Polizia

Oggi pomeriggio, nel silenzio a tratti spettrale del centro storico, uno straniero di nazionalità pakistana ha perso il controllo e ha creato scompiglio. L'uomo, infatti, ha iniziato a correre in strada nella zona di corso Canalgrande e ad urlare "Coronavirus!", mettendo in agitazione chi ha assistito alla scena.

Sul posto è intervenuta la Volante che ha individuato lo straniero e lo ha fermato in via Modonella. L'uomo era chiaramente ubriaco e fuori di sè. E' stato poi fatto intervenire il 118 e i sanitari hanno accompagnato il pakistano in ospedale per smaltire l'intossicazione e per le verifiche del caso.