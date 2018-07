In via Zucconi con spada giocattolo e senza scarpe: "Me le hanno rubate gli alieni"

Alle ore 22.00 di ieri sera una donna chiama la Centrale Operativa della Polizia di Stato riferendo di un uomo che si aggirava tra via Zucconi e via Giardini a torso nudo e senza scapre. Quando la Polizia è intervenuta ha trovato il soggetto in stato confusionale, che proferiva frasi sconclusionate e faceva volteggiare in aria una spada giocattolo del figlio, imitando le mosse dei samurai.

Le Forze dell'Ordine sono riuscite a far indossare la maglietta all'uomo, che però si rifiutava di rimettere anche le scarpe. La Polizia ha chiesto il motivo di quel rifiuto e il soggetto ha risposto: “Degli esseri minuscoli provenienti da un pianeta lontano gliele avevano fregate”. Alla luce dello stato confusionale in cui versava l’uomo, gli agenti hanno ritenuto opportuno far intervenire la Polizia Municipale, il 118 e la Guardia Media, richiedendo un Trattamento Sanitario Obbligatorio.