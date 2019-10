Ubriaco rischia di investire la polizia, poi si getta sotto l'auto per evitare il sequestro

Nella notte tra domenica e lunedì scorsi, intorno alle ore 4, una pattuglia della Polizia di Stato stava transitando lungo il pressochè deserto viale Montecuccoli quando improvvisamente una Mini è uscita in retromarcia da un parcheggio, sfiorando l'auto della Volante. Un incidente evitato per pochi centimetri che tuttavia ha suggerito agli agenti di verificare cosa stesse combinando il conducente, che è apparso subito ben più che alticcio, come suggeriva anche l'alito vinoso.

Il ragazzo - un 26enne modenese - ha reagito malamente al controllo e si è rifiutato di fornire le proprie generalità. Una volta convinto a scendere dal veicolo, ha inveito contro gli agenti e si è lanciato in una serie di improbabili dichiarazioni: ha afferrato un peluche raffigurante Super Mario e lo ha puntato contro i poliziotti, spiegando che dentro ci era una microcamera che stava riprendendo tutto. Poi ha preso il telefono e finto di chiamare il proprio avvocato, impugnando però lo smartphone al contrario.

Nel frattempo una pattuglia della PolStrada ha raggiunto viale Montecuccoli e ha sottoposto il ragazzo all'alcoltest, che ovviamente ha fatto segnare un valore doppio rispetto a quello consentito per legge. Di conseguenza, oltre alla denuncia penale, è scattato il sequestro della Mini, di fronte al quale il giovane ha però reagito in modo violento. Quando ha visto arrivare il carroattrezzi si è gettato sotto la propria auto per impedire la rimozione e i poliziotti hanno dovuto tirarlo via di peso, ricevendo in cambio calci e morsi.

Il 23enne è quindi stato denunciato non solo per guida in stato di ebbrezza, ma anche per resistenza a pubblico ufficiale.