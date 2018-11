Al centro "Il Pettirosso" arrivano 70 uccelli sequestrati alla Fiera Ornitologica

E' di sette persone denunciate e una settantina di volatili pregiati sequestrati (per un valore di mercato di circa 10.000 euro) il bilancio dell'attività di controllo fatta dai Carabinieri, in borghese e in divisa, alla Fiera ornitologica di Reggio Emilia, rassegna internazionale andata in scena nel fine settimana. I militari hanno inoltre registrato 17 denunce per furto da parte di visitatori ed espositori a cui e' stato rubato denaro contante per 20.000 euro, 750 dollari e 150 franchi.

In mostra i Carabinieri hanno in particolare trovato tipi di uccelli senza la documentazione che per legge deve tracciarne la provenienza, oppure con gli anelli attorno alle zampe modificati e allargati, e perfino feriti. Segno, insomma, che i volatili erano stati catturati illegalmente.

Dopo il sequestro gli animali sono stati affidati al centro di recupero "ll pettirosso" di Modena. Con l'operazione delle ultime ore sale a 400 il numero di volatili protetti sequestrati alla fiera Ornitologica reggiana negli ultimi due anni, per un valore di mercato di 50.000 euro.

(DIRE)