Undici identità false e varie denunce per rapina, arrestato 32enne

Nella giornata di ieri, intorno alle ore 13.00, due uomini sono stati fermati in via Fontanelli per un normale controllo di Polizia.

Al momento dell'identificazione, i due hanno fornito documenti particolarmente sospetti, e sono stati portati in Questura per ulteriori accertamenti. L'intuizione degli agenti della Volante si è rivelata essere corretta: la patente e la carta di identità lituane a loro presentate dall'automobilista, un 32enne lituano, erano false.

Ma le sorprese non sono finite. Da controlli più approfonditi, è infatti emerso che quella dichiarata alle Forze dell'Ordine fosse soltanto una delle 11 identità false usate dall'uomo, al quale erano riconducibili svariate denunce per furti in casa, rapine e documenti falsi commesse tra Modena, Parma e Reggio Emilia nell'ultimo decennio.

Il "Billy Milligan lituano" non è però stato assolto, anzi: arrestato con l'accusa di possesso e fabbricazione di dicomenti falsi, uso di atto falso e porto di oggetti atti ad offendere (tra le altre cose, nella sua auto è stato rinvenuto un coltello a serramamanico); è stato portato in carcere.