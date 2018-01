UniMoRe. Pellacani eletto Presidente della Facoltà di Medicina e Chirurgia

Ha ottenuto un ampio consenso spinge il professor Giovanni Pellacani, Direttore della Struttura Complessa di Dermatologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, ad un secondo mandato come Presidente della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Unimore. Le votazioni sono state svolte nella giornata di ieri e a fronte di un corpo elettorale composto da 260 aventi diritto (composto dai componenti dei Consigli dei 4 Dipartimenti facenti capo alla Facoltà, praticamente tutti gli ordinari, associali, ricercatori e le rappresentanze del personale tecnico-amministrativo, degli studenti e di dottorandi, assegnisti e specializzandi) hanno esercitato il diritto di voto in 156 (60%).

I consensi raccolti dal prof. Giovanni Pellacani sono stati complessivamente 118, mentre le schede bianche sono state 16 e le nulle 11. I voti a favore di altri candidati invece sono stati 11, distribuiti su altri 7 docenti. "Ringrazio i colleghi della Facoltà di Medicina – ha commentato il prof. Giovanni Pellacani - per la loro fiducia nel mio operato. I risultati fino ad ora raggiunti che mostrano la crescita della Facoltà di Medicina in tutti i suoi aspetti è dovuta alla eccellente qualità del personale docente e non docente che ha sempre continuato a lavorare e produrre con dedizione ed impegno."

Ha quindi concluso il professor Pellacani: "In questo senso è sicuramente un onore continuare a guidare un gruppo forte e motivato che ringrazio per il loro quotidiano lavoro. Oggi la sfida consiste nel migliorare ulteriormente l'offerta didattica nella opportunità della fusione dell'Ospedale Civile di Baggiovara nell'Azienda Ospedaliero-Universitaria e nella estensione della rete formativa delle Scuole di Specialità alla AUSL di Modena e all'IRCCS di Reggio Emilia, grazie anche alle forti collaborazioni didattiche e scientifiche già presenti da anni". Grazie a questo risultato il prof. Giovanni Pellacani continuerà per un altro triennio il mandato ricevuto nel febbraio 2015, proseguendo fino al febbraio 2021.