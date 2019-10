Incidente ai fornelli, famiglia ustionata. Grave un 24enne

Grave incidente domestico ieri pomeriggio in via Rossini, a Pozza di Maranello. Tre persone, padre, madre e figlio, sono state soccorse dal 118 a causa di ustioni riportate mentre si trovavano in cucina. A quanto si apprende i tre famigliari sarebbero stati investiti da una fiamma sprigionata da una pentola posta sui fornelli, nel momento in cui è stata versata una bevanda alcolica. Un'operazione azzardata che ha causato una vampata di notevoli propozioni.

Ad avere la peggio il ragazzo, un 24enne, che attualmente si trova ricoverato in Rianimazione. Anche i genitori sono stati accompagnati in ospedale, ma le loro condizioni non sono così gravi.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco, il cui intervento è stato solo di verifica: il principio di incendio non ha avuto infatti conseguenze per i locali.