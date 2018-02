Appennino. Valanga si stacca dal Cimoncino, ricerche in corso

Paura nel pomeriggio sulle pendici del Cimone. I tecnici del Soccorso Alpino Emilia Romagna stanno intervenendo infatti nel comune modenese di Sestola, per il distacco di una valanga in località Piancavallaro. La slavina ha interessato la zona prossima allo Snow Park.

Da una prima ricognizione effettuata dall'elicottero non risultano Arva accesi. Le ricerche stanno continuando anche con le unità cinofile del SAER. Ma per il momento non risultano persone sepolte sotto la coltre di neve, né dispersi segnalati. Le ricerche continueranno anche nelle prossime ore. Sul posto anche i carabinieri e i forestali impegnati nelle ricerche. Seguiranno aggiornamenti