Baby gang danneggia le auto e l'oratorio, incastrati dalle telecamere

La sera dell'8 febbraio scorso a Carpi un gruppo di giovanissimi è stato protagonista di una serie di vandalisi commessi tra via Santa Chiara e l'oratorio Eden, che ha portato al danneggiamento di una telecamera della struttura ricreativa, di arredi urbani e di almeno cinque automobili parcheggiate in strada.

Una serie di vandalismi del tutto fine a sè stessi, compiuti per altro in piena consapevolezza e con sfacciataggine, come dimostrato dagli atteggiamenti ripresi dalla telecamera dell'oratorio, danneggiata con una stampella. I responsabili sono stati individuati in quattro cittadini minorenni, di cui uno 13enne e quindi non imputabile. Due di loro erano già noti alle forze dell'ordine di Carpi per un tentativo di furto in una pizzeria, poi sventato dal titolare.

Proprio le telecamere di videosorveglianza di cui i giovani si facevano beffe sono poi servite ad identificarli. Ora dovranno rispondere di danneggiamento aggravato e continuato in concorso davanti alla Procura dei Minori.