Vandali sfregiano la facciata del nuovo Dipartimento universitario di via Campi

"Stamattina ci hanno informato che la nuova sede Scienze Chimiche e Geologiche in via Campi è stata oggetto di vandalismo, da parte di ignoti". E' Unione Universitaria, il sindacato studentesco, a segnalare il fatto e a condannare fermamente questo gesto. "I luoghi pubblici e comuni degli studenti sono da conservare e preservare, non da deturpare in questo modo - scrive il sindacato studentesco - Le azioni di dissenso si portano avanti discutendo e dialogando, non agendo nell’oscurità e colpendo un edificio che non c’entra nulla con l’oggetto della protesta. Ci auguriamo che cose di questo genere non capitino mai più, e che i responsabili vengano individuati".