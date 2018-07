Palagano, vandali distruggono le sculture di fieno e rovesciano i cassonetti

Fabio braglia

"Questa notte è stato distrutto il lavoro di tanti volontari che con pazienza, inventiva e passione avevano realizzato delle bellissime raffigurazioni con fieno, paglia e materiale reciclato, che rendevano le nostre strade accoglienti e simpatiche. Oltre ai cassonetti ribaltati e qualche altro danno". La notizia arriva da Palagano ed è lo stesso sindaco Fabio Braglia a comunicarla sul suo profilo Facebook, pubblicando le foto dei danni causati dai vandali, che al momento restano ignoti.

Il primo cittadino, come altri molti comapesani, è comprensibilmente e profondamente amareggiato soprattutto per i danni portati alle sculture che sono state realizzate in diversi punti del territorio nella zona di Monchio. "Mi aspetto che chi chi sa e ha visto o sospetta qualcosa si faccia vivo e collabori per condannare questi comportamenti che ripetutamente avvengono", sottolinea.

Lo sfogo di Braglia prosegue: "Consiglio anche a genitori e famiglie, sempre gli ultimi a venire a sapere le cose, di interrogarsi ed indagare su cosa fanno i propri figli al venerdi e sabato notte, indipendentemente dall'età che essi hanno, perche do per scontato che quelli piu piccoli minorenni siano gia seguiti, vero? E' ora di darci un taglio, perche esiste anche un limite alla comprensione ed alla sopportazione". Non a caso il sindaco chiude il suo post con l'hastag #daquinavantitolleranzazero

Infine il primo cittadino rivolge un ringraziamento agli abitanti di Lama di Monchio, alla Polisportiva e a tutti i volontari che "nonostante l'accaduto oggi proseguiranno con le iniziative previste cercando di rimediare al danno provocato da questi vandali. Grazie perche il vostro lavoro ed impegno sono un esempio di amore per il nostro territorio ed impegno civico che a quanto pare comincia sempre di piu a mancare".

