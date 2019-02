Truffa dei diamanti a Vasco Rossi. Come andarono i fatti, parla la segretaria

Continua a far parlare di sè il caso della truffa dei diamanti a danni di diversi investitori tra cui il noto rocker modenese Vasco Rossi. Ad approfondire la situazione è un articolo de Il Corriere della Sera nel quale la segretaria Daniela Fregni racconta come sono andati i fatti dichiarando: “L’investimento mi è stato proposto per diversificare il portafoglio titoli di Vasco, con l’acquisto di beni di rifugio. Il direttore del Banco popolare diventato poi Banco Bpm, mi presentò l’affare come un investimento sicuro in grado di garantire un ottimo rendimento nel tempo. L’importo richiesto, mi fece capire era l’esatto valore del bene acquistato”.

Secondo quanto riportato da I Giornale e da Il Corriere la transazionenon sarebbe avvenuta attraverso le società di diamanti ma tramite il direttore della banca. Infatti, la segretaria avrebbe detto che è con quest'ultimo che avrebbe avuto l'unico contatto. Un investimento che sarebbe nato come bene rifugio ma valutati il doppio del valore di mercato secondo la stima della International Diamond Business e della Diamond Private Investiment.