Sorbara, il vento solleva la copertura dell'ex Mercatone Uno

I Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire con la massima urgenza presso il capannone che ospitava il Mercatone Uno di Sorbara, chiuso da tempo. Il forte vento di queste ore, infatti, ha parzialmente divelto la copertura in lamiera dell'edifici. Un fatto che rappresenta un serio pericolo, in particolare se altre folate dovessero sollevare e poi far ricadere a terra le pesanti lamine metalliche.

Gli interventi per i danni causati dal vento stanno proseguendo anche in questo momento in diversi punti della provincia, dal capoluogo fino in Appennino. Si segnalano alberi e rami crollati, nonchè elementi architettorinici pericolanti. Quantomeno non si registrano feriti o fatti di grave entità.