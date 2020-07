Via Cesare Costa, incendio nella notte alla ex Corradini

Intorno a mezzanotte lo showroom della ex Corradini, l'edificio vuoto da tempo che affaccia su via Cesare Costa, è stato teatro di un incendio. A bruciare sono state masserizie varie all'interno dello stabile e i Vigili del Fuoco hanno docuto lavorare per circa 4 ore prima di avere ragione del rogo. Da quantificare i danni alla struttura.

L'incendio potrebbe essere strettamente legato all'occupazione abusiva che da mesi interessa lo stabile abbandonato. Soltanto poche ore prima l'interno complesso era stato oggetto del blitz di Polizia di Stato e Municipale che aveva nuovamente sorpreso dieci occupanti abusivi.

Non si esclude che già ieri sera gli stessi sbandati - come era avvenuto anche a gennaio scorso - possano essere ritornati nei locali vuoti. Indagini in corso.