Via Nonantolana a Modena. Nascondeva nel proprio ristorante 2500 euro di sostanze stupefacenti

È stato arrestato in flagranza di reato il titolare di una trattoria su via Nonantolana nell'area del ponte Navicello. I Carabinieri si erano appostati per un'osservazione fuori dal locale, quando fermando un italiano di 31 anni, hanno scoperto che era in possesso di 5 grammi di hashish. I Carabinieri sono così intervenuti all'interno del locale per controllare lo stato delle cose.

Analizzando tutte le pertinenze interne del locale, come balcone, bagno e corridoio, durante una normale serata di ristorazione, sono stati rivenuti e sequestrati 125 g di cocaina, 525 di marijuana e 123 g di hashish. La maggior parte delle sostanze sono state rivenute sotto il bancone del bar, in particolare la cocaina, mentre aprendo i cassetti della cucina sono state trovate 3 bilancine di precisione, oltre a materiale per il confezionamento degli stupefacenti, mentre nel retro era nascosto il contenitore in polistirolo.

L'ammontare totale del valore di quelle sostanze è pari a 2500 euro circa, un valore considerevole. Pertanto è stata inoltrata la proposta di chiusura dell'attività commerciale di questo ristoratore modenese di 47 anni, che sarà condotto per direttissima questa mattina.