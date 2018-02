Laterale di via Emilia Est. Fanno esplodere il bancomat di Poste Italiane

E' avvenuta ieri notte, verso le 3.40, l'esplosione del bancomat di Poste Italiane di via Palestrina 39, vicino all'incrocio tra via Emilia Est e la tangenziale. I ladri hanno utilizzato dell'acetilene per il proprio colpo, generando un'esplosione così potente da aver distrutto completamente la parte esterna del bancomat e danneggiando gravemente la parte interna.

Considerando che si tratta di una cassaforte interna difesa da metallo spesso anche 10 cm, l'esplosione deve essere stata molto forte, da come potete vedere anche dalle immagini, infatti il danneggiamento interno è molto grave e questo potrebbe aprire la possibilità che il contenuto sia stato in parte danneggiato.

Si tratta di supposizioni, tuttavia di certo la porta d'ingresso non è stata danneggiata, mentre i contenitori delle banconote sono stati esportati. Attualmente non si sa quale fosse il valore presso la cassa e non ci sono documentazioni di videosorveglianza.

Gallery