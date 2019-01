Autoarticolato blocca la Vignolese, strada chiusa per oltre 4 ore

Nella notte appena trascorsa un autoarticolato in difficoltà a causa della nevicata ha costretto la Polizia municipale alla chiusura della Vignolese dalle 23.30 alle 4, circa, tra la rotatoria del grappolo e San Damaso. Il mezzo, infatti, si è intraversato e sono state necessarie quattro ore di lavoro per rimuoverlo. L'autista, di origini pakistane, ha perso il controllo del veicolo, probabilmente a causa di pneumatici non idonei (è stato sanzionato) e la motrice è finita nel fosso a lato della strada, mentre il resto del mezzo ha occupava la carreggiata.

Il Piano neve è pienamente operativo dalle 19 di ieri, quando è iniziata la salatura delle strade. Poi sono entrat- in funzione anche le lame (113 i veicoli impiegati) sulla viabilità principale e nelle diverse aree della città. Dalle 3.30 nuovo intervento degli spargisale (20 mezzi in azione), con la pioggia che però può averne ridotto l'efficacia. Grande attenzione al centro storico (quattro spargisale manuali) per allestimento bancarelle e fiera.

Anche il percorso della Corrida è stato particolarmente curato. Oltre agli operatori dei veicoli, nella notte sono stati impegnati anche 15 tecnici comunali.