Ghiaccio, riaprono le autostrade. Viabilità regolare in provincia

La prima parte della mattinata di venerdì 2 marzo è caratterizzata dal rischio di gelicidio, come indicato dall’allerta arancione della Protezione civile regionale. Per questo motivo, dalle analisi delle previsioni meteorologiche e della situazione della viabilità emerse nelle riunioni tecniche del tardo pomeriggio del Comitato operativo viabilità (Cov) e del Centro coordinamento soccorsi (Ccs), organismi entrambi coordinati dalla Prefettura, il Centro operativo comunale (Coc) del Comune di Modena rilancia l’appello alla prudenza e a evitare spostamenti non indispensabili.

[AGGIORNAMENTO ORE 14.00]: Migliora la situazione generale. Riaperti tutti i tratti autostradali interessati dalla pioggia gelata. Traffico intenso e in alcuni momenti rallentato, ma senza particolari problemi nel territorio di Modena.

Revocato in queste ore dalla Prefettura di Modena il blocco per i mezzi pesanti

Dopo la salatura e la pulizia delle strade a maggiore scorrimento avvenuta nel corso della notte con una ventina di mezzi e continuata anche nella mattina, gli operatori del Comune di Modena hanno iniziato la salatura manuale delle strade del centro di Modena, soprattutto in prossimità delle fermate degli autobus e delle scuole, aperte e regolarmente funzionanti anche per offrire comunque un’opportunità per chi non aveva difficoltà a raggiungerle. Nel corso della mattinata è iniziata inoltre la salatura anche delle piste ciclabili.

SCUOLE CHIUSE: Molti comuni della provincia stanno adottando provvedimenti di chiusura delle scuole per il giorno venerdì 2 marzo, non tanto per la neve, quanto piuttosto per il rischio ghiaccio e gelicidio. A Modena città gli istituti resteranno aperti. Questi invece i comuni in cui sarà sospesa l'attività di ogni scuola di ordine e grado: Carpi, Sassuolo, Soliera, Campogalliano, Castelfranco Emilia, San Cesario, Novi di Modena, Camposanto, Finale Emilia, Concordia sulla Secchia, Cavezzo, Mirandola, San Felice sul Panaro, Medolla, San Possidonio e San Prospero, Bomporto, Bastiglia, Ravarino e Nonantola. Formigine, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena e Vignola. Inoltre Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Zocca anche per il 3 marzo. La chiusura prosegue ovviamente anche per venerdì e sabato a Pavullo e nei comuni appenninici.