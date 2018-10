Maltempo in Appennino, strade chiuse per i danni ad alberi ed edifici

A Guiglia è stata riaperta, nelle prime ora della mattina di martedì 30 ottobre, la strada provinciale 623 del passo Brasa, interrotta dalla serata di lunedì per la caduta di porzioni della copertura di un capannone a causa del forte vento.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i tecnici del servizio Viabilità della Provincia. E' tuttora in corso un intervento di messa in sicurezza dell'edificio.

Nella serata di lunedì 29 ottobre gli operatori provinciali sono intervenuti anche sulla provinciale 324, tra Fanano e Poggioraso di Sestola, per il crollo di alcuni pali di recinzione di un impianto sportivo che ha provocato la temporanea chiusura dell'arteria. La strada è stata riaperta dopo poco tempo anche grazie all'intervento di Carabinieri e Vigili del fuoco.

Sempre a causa del forte vento, nella serata di lunedì, a Prignano la carreggiata della strada provinciale 21 è rimasta chiusa per circa un'ora a causa della caduta di rami dalle alberature, il tempo necessario agli operatori provinciali per sgomberare la carreggiata; analogo episodio, sempre nella serata di lunedì, è accaduto a Monchio di Palagano lungo la provinciale 24.

Gli operatori provinciali, nella serata di lunedì, hanno effettuato diversi interventi lungo tutta la rete stradale in particolare dell'Appennino per ripulire le strade dai rami caduti a causa del forte vento. Sono in corso ulteriori verifiche su tutta la rete stradale provinciale.