Coltre bianca su tutta la provincia. Strade percorribili, viabilità congestionata

Come anticipato dalle previsioni meteo, la provincia di Modena ai è risvegliata sotto uno strato di neve che ha iniziato a depositarsi già dal tardo pomeriggio di ieri sulle zone appenniniche e dalla prima serata anche in pianura.

AGGIORNAMENTO ORE 8.30 - Nel complesso la viabilità risulta regolare su tutte le arterie principali (statali e provinciali). In Appennino le strade non sono sgombre, ma ugualmente percorribili con i mezzi adeguati. In traffico su tutta la provincia, in particolare intorno al capoluogo, procede tuttavia molto a rilento. Rallentamenti anche nei tratti autostradali e cose allo svincolo di allacciamento tra A22 e A1.

Al momento situazione viabilità regolare, a Modena lame in azione anche nella notte, alle 5 usciti per la seconda volta gli spargisale per prevenire la formazione di ghiaccio sulle principali arterie e sui cavalcavia. Si raccomanda comunque prudenza negli spostamenti.

A Serramazzoni è chiusa via Giardini Sud a causa dell'uscita di strada di una corriera Seta. Traffico deviato sulla SP21.

Alle 23.20 l'intraversamento di un autoarticolato ha costretto alla chiusura di un tratto della tangenziale Pirandello in direzione Milano, all'altezza dell'uscita 11. Due auto che seguivano il mezzo sono rimaste coinvolte nell'incidente, non ci sono stati feriti. La strada è stata riaperta alle 4, l'autoarticolato era rimasto incastrato nel guard rail.

Le scuole sono regolarmente aperte.