Trovato carpigiano 27enne in viale Monte Kosica con eroina e cocaina

Durante i controlli della Squadra Volante in viale Monte Kosica è stato fermato un 27enne italiano trovato in possesso di droga. In particolare, durante la perquisizione la Polizia ha rinvenuto 5 involucri di cellophane termosaldati posseduti dal giovane, che contenevano 2,2 grammi di eroina e 2,9 grammi di cocaina. Per questo motivo è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di droga, la quale è stata sequestrata.

Il giovane, non aveva nessun tipo di legame lavorativo, sentimentale, medico o di studio con Modena, infatti è residente a Carpi. La Polizia ha avviato le procedure per l’emissione di una misura di prevenzione nei suoi confronti al fine di sensibilizzarlo a cambiare condotta.