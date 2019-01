Viale Storchi, spacciatore ricercato finisce in carcere

Ieri i Carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 31 dicembre dal Gip presso il Tribunale di Modena, nei confronti di H.O., nato in Tunisia nel 1985, di fatto senza fissa dimora. Lo straniero, già arrestato in flagranzaper detenzione e cessione di sostanza stupefacente nell'ottobre 2018, era stato sottoposto all’obbligo di presentazione alle Forze di Polizia, ma non aveva rispettato la prescrizione del Tribunale e si era reso irreperibile.

I militari dell’Arma, dopo una breve attività investigativa, sono riusciti a rintracciarlo viale Storchi e lo hanno tratto in arresto. Il tunisino è stato scortato in carcere in attesa di una nuova decisione dell’Autorità giudiziaria sulla sua sorte.