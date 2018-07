Cane bloccato in un canale, tratto in salvo dai Vigili del Fuoco

Questa mattina a Carpi un cane è sfuggito ai suoi proprietari ed è finito per scivolare in un canale situato nei pressi del supermercato Conad di via Roosvelt. L'animale è però rimasto bloccato, non riuscendo più a risalire il fossato. I proprietari, preoccupati, hanno deciso di avvertire i Vigili del Fuoco che sono intervenuti in modo solerte.

Un operatore si è calato in acqua fino a raggiungere l'animale, che è poi stato aiutato a risalire a livello del prato. Qui ha riabbracciato i suoi padroni, senza conseguenze.