Vignola, ladro fermato per la seconda volta da un carabiniere fuori servizio

I Carabinieri di Vignola hanno tratto in arresto un italiano 33enne residente a Vignola a seguito del furto di una cassetta degli attrezzi.

A fermare il malvivente un Carabiniere non in servizio che nella mattinata di ieri, passando per una via del centro cittadino ha notato l’uomo mentre trafugava da un furgone parcheggiato una cassetta per attrezzi. Subito il militare si è lanciato al suo inseguimento e dopo pochi metri è riuscito ad arrestare la corsa del ladro.

Il malfattore non era nuovo alle forze dell’ordine. Già in data 6 gennaio lo stesso uomo si era reso responsabile del furto di due biciclette sempre a Vignola.

Attualmente il ladro si trova agli arresti domiciliari presso la sua abitazione in attesa di essere processato con rito direttissimo.