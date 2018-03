Carpigiano vince un milione al Milion Day: "Non si è ancora fatto vedere"

“Il vincitore del milione non si è ancora fatto vedere”. E’ quanto ha detto ad Agimeg Amelia Giambruno, titolare della Ricevitoria di Carpi dove ieri un fortunato giocatore ha vinto 1 milione di euro al Million Day indovinando i 5 numeri vincenti. “Non so proprio di chi possa trattarsi. La schedina vincente da un euro è stata giocata ieri verso le 17:00, orario in cui nel nostro locale si è registrata una grande affluenza di clienti.

Per questo potrebbe essere chiunque”, aggiunge. “La nostra è una tabaccheria rionale, quindi la maggior parte dei clienti risiede in questo quartiere. Non è una tabaccheria di passaggio, perciò il vincitore è sicuramente una persona che abita nei paraggi, a Carpi. Il Million Day – continua – è un gioco nuovo che sta prendendo piede. E’ scelto da una vasta platea di giocatori appartenenti a tutte le categorie: anziani, giovani, uomini e donne. Per questo non riesco a fare un profilo di chi possa essere il vincitore”. “Spero anche in un solo ringraziamento da parte del fortunato – conclude -, almeno lo spero”.

C'è una curiosità. La cifra di un mione di euro vinti, per una strana coincidenza, è pari alla spesa che si registra a Carpi in un anno per i cosiddetti giochi numerici a totalizzatore (superenalotto, win for life, ecc). Nel 2016 (ultimo dato consolidato), a Carpi si sono spesi infatti 1,07 milioni, calcolati come la cifra versata per le giocate meno le vincite effettuate. Questa somma, fornita dall'agenzia Agimeg, rappresenta però solo una piccola parte della spesa totale per il gioco d'azzardo. Gli apparecchi fissi hanno comportato una spesa di 17,2 milioni, il Bingo di 3,6, le lotterie di altri 3,6 e il Lotto di 3,3. A questi, sempre per l'anno 2016, si aggiungono circa 1,1 milioni per le scommesse sportive, ippiche e di altro genere.