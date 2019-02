Fa irruzione a scuola per baciare la segretaria, giovane denunciato

Dovrà rispondere a tutti gli effetti del reato di violenza sessuale un 22enne del Pakistan, rintracciato ieri pomeriggio dai Carabinieri di Pavullo dopo una quantomeno sgradevole incursione effettuata intorno alle ore 13 presso una scuola del paese. Il giovane, che non è uno studente dell'istituto e risulta domiciliato a Carpi, si è infatti introdotto nei locali con l'obbiettivo di approcciare una giovane impiegata della segreteria. Una volta raggiunta l'ha abbracciata e ha cercato di baciarla, ma il suo ardore è stato spento sul nascere dalla resistenza e dalle grida della vittima.

Il ragazzo si è allontanato mentre è partito l'allarme alle forze dell'ordine, ma i militari della stazione Carabinieri sono riusciti facilmente a rintracciarlo in paese, lo hanno bloccato e accompagnato in caserma. Per lui, incensurato, è stata inoltrata alla Procura una denuncia in stato di libertà.