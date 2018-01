Visita augurale delle autorità cittadine ai Comandi di Carabinieri e Vigili del Fuoco

Nella giornata di oggi le autorità modenesi hanno rivolto un agurio di buon anno particolare prima ai Carabinieri poi ai Vigili del Fuoco. In mattinata, infatti, la centrale operativa e il Comando dell'Arma in via Pico della Mirandola sono state oggetto di una visita del Prefetto Maria Patrizia Paba, del Questore Filippo Santarelli e del sindaco Gian Carlo Muzzarelli. Le autorità hanno incontraro i vertici dei Carabinieri e rivolto loro un augurio e parole di apprezzamento per il lavoro svolto.

La visita è poi proseguita in via Formigina, presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Oltre agli auguri di rito, il Prefetto ha espresso parole di apprezzamento per il lavoro quotidiano del Corpo al servizio della cittadinanza. Lavoro che, come quello dell'Arma e delle altre forze dell'ordine e del soccorso, non ha conosciuto vacanza ed è proseguito anche durante le festività in modo impeccabile.

