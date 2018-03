"Scuola di Polizia", piccoli studenti in visita alla Questura

Nell’ambito delle iniziative che vedono impegnata la Polizia di Stato nella promozione della legalità, nella giornata odierna, gli alunni della classe V della scuola primaria “English Primary School” di Modena hanno visitato la Questura. Accolti dagli agenti in divisa della Squadra Volante, gli studenti hanno iniziato il loro percorso sulla sicurezza, partendo dalla Sala Operativa. È stata simulata una chiamata con richiesta di intervento e i bambini si sono divertiti ad ascoltare per qualche minuto gli operatori di Polizia che comunicavano via radio.

La visita è proseguita nei laboratori della Polizia Scientifica dove personale specializzato nel settore ha coinvolto e affascinato gli studenti, mostrando loro come si effettuano i rilevamenti delle impronte digitali. A conclusione della mattinata, i bimbi hanno avuto a disposizione una Volante all'interno del piazzale della Questura, che è stata letteralmente presa d'assalto.

I giovanissimi studenti hanno potuto così vivere una affascinante esperienza insieme ai poliziotti della loro città osservando dal vivo come operano ogni giorno gli uomini e le donne della Polizia di Stato.