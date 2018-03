Pulizia del parco della residenza Ramazzini, anche i profughi al lavoro

Hanno ripulito l’area verde che circonda la residenza Ramazzini e sistemato le panchine che, con l’arrivo della bella stagione, potranno ora essere utilizzate dagli ospiti della struttura. Poi i giovani stranieri inseriti in progetti di accoglienza per richiedenti protezione internazionale hanno visitato la struttura di via Luosi e incontrato gli ospiti.

È accaduto questa mattina, giovedì 29 marzo, grazie all’iniziativa coordinata dal Centro stranieri del Comune di Modena e organizzata in collaborazione con i volontari dei Quartieri 3 e 4, con l’importante apporto del “Comitato panchine”; presente anche l’assessora al Welfare Giuliana Urbelli.

Con la sistemazione dell’area verde, si sono conclusi i lavori che in questi mesi hanno interessato la Casa residenza Ramazzini, dove l’Amministrazione comunale ha realizzato interventi di manutenzione straordinaria, per complessivi 150mila euro, che hanno riguardato il consolidamento del fabbricato e il ripristino di diverse stanze dell’edificio e la cooperativa Domus, che gestisce la struttura, ha effettuato lavori di tinteggiatura e di miglioria dei locali.

L’intervento all’esterno, che oltre alla pulizia dell’area verde, ha appunto visto lo smontaggio e la sistemazione delle panchine, ha coinvolto 16 ragazzi provenienti inseriti in progetti di accoglienza gestiti a Modena dalle cooperative Caleidos, L'angolo, Pobic–Emergency Transport e Papa Giovanni XXIII.

In passato interventi simili hanno già interessato diverse scuole della città e alcune aree come la zona ex Macello L'attività s’inserisce nell'ambito delle iniziative promosse da varie associazioni di volontariato, insieme all’assessorato al Welfare del Comune di Modena, che vedono la partecipazione di beneficiari ospitati in progetti di accoglienza per richiedenti protezione internazionale e rientra nell’accordo sul volontariato dei richiedenti asilo che il Comune di Modena ha sottoscritto con Diocesi, Prefettura, Terzo settore e Csv.

Altre iniziative sono previste nelle prossime settimane in aree circostanti le strutture che accolgono i richiedenti asilo, come lo studentato in via delle Costellazioni.