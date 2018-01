Sicurezza, a Castelfranco cento volontari per 4.000 ore di attività

Sono oltre 4.000 le ore dedicate a Castelfranco Emilia dal Corpo comunale dei Volontari per la Sicurezza, coordinato da Romolo Righi, che ha svolto un servizio finalizzato a rendere più sicuro e vivibile il territorio in collaborazione con la Polizia Municipale. I Volontari per la Sicurezza svolgono infatti attività davanti alle scuole per garantire maggiore tranquillità agli studenti all'ingresso e all'uscita. Sono inoltre impiegati nel presidio degli accessi durante tutte le numerose manifestazioni effettuate nel corso dell'anno, nei presidi delle frazioni, delle aree verdi, dei mercati e in tante altre le occasioni. Appartengono per la maggior parte all’Associazione Nazionale Carabinieri, all’Associazione Nazionale di Polizia Penitenziaria, all'Associazione Nazionale Pensionati Polizia Penitenziaria, agli Alpini di Castelfranco Emilia, oltre a volontari singoli che vengono impegnati soprattutto davanti ai plessi scolastici.

“Siamo persone che svolgono queste importanti attività con grande disponibilità e il più delle volte lontano dai riflettori, quindi senza clamore - dichiarano in coro i Volontari - Si tratta, come per tutte le altre esperienze di volontariato, vera rappresentazione positiva del tessuto sociale castelfranchese, di come si può essere utili nel migliorare la nostra comunità”.

L’Amministrazione Comunale è soddisfatta di potere contare su questo “esercito" di educatori civici, moltiplicatori di buoni esempi. “Sentiamo il dovere di ringraziare a nome della cittadinanza tutti coloro che ogni volta scendono in campo con grande partecipazione. Ci auguriamo di vedere sempre più persone che si rendano disponibili a dare un mano alla comunità, soprattutto nelle frazioni, per avere una omogeneità di persone su tutto il territorio”.

Oggi i Volontari per la Sicurezza sono circa 100, donne e uomini, che evidenziano grande sensibilità dedicando parte del tempo libero ad attività di tutela del vivere civile. E’ in pieno svolgimento un corso di formazione per aspiranti volontari, coordinato dalla Polizia Municipale, obbligatorio per tutti coloro che desiderano fare parte di questo straordinario gruppo di persone, al quale stanno partecipando circa 25 persone.

Tutti i cittadini che fossero interessati a ricevere informazioni sul corso e sulle attività del Corpo comunale dei Volontari per la Sicurezza, possono contattare il Comando della Polizia Municipale (tel. 059 921220).