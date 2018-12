Ricette della Rezdora | Frittelle di baccalà, la tradizione della Vigilia

Ingredienti. Gli ingredienti per 6 persone sono: 300 gr di baccalà, 200 gr di farina 00, 200 gr di acqua, 1/2 cubetto di lievito di birra, q.b. di sale. Gli ingredienti per friggere: q.b. di olio di semi.

Procedimento. Iniziate pulendo il baccalà dalla pelle e dalle spine e quindi pesatelo pulito, poi tagliatelo a pezzi per lessarlo in abbondante acqua per 30 minuti. Scolatelo e tenetelo da parte. Ora passate alla pastella, sciogliendo il lievito di birra nel'acqua tiepida e aggiungete un pizzico di sale e la farina. Lavorate gli ingredienti con una frusta a mano per ottenere una pastella densa ed omogenea.

Aggiungete anche il baccalà spezzettato ed amalgamate tutto, e lasciate riposare la pastella per la lievitazione per 3-4 ore. Una volta che è trascorso il tempo di lievitazione, procedete riscaldando l'olio di semi in una padella dai bordi alti e versate la pastella a cucchiaiate. Friggete le frittelle finché non diventeranno dorate, girandole durante la cottura. Una volta pronte trasferitele su un piatto con carta per assorbire l'olio in eccesso.