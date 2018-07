Ricette della Rezdora | Le alici ripiene

INGREDIENTI. Gli ingredienti sono: 1 kg. di alici, 1 spicchio d’aglio, 1 mozzarella, 1 cucchiaio di capperi dissalati, 50 gr. di pane grattugiato, sale q.b.

PROCEDIMENTO. Per iniziare prendete le alici, tagliate loro la testa e togliete lisca ed interiora, per poi tagliare la pancia per la lunghezza così da aprire il pesce a metà. Passate ora al ripieno, ovvero tagliate a pezzettini molto fini la mozzarella, quindi aggiungete i capperi e uno spicchio d'aglio tritati, insieme al pane grattugiato. Amalgamate per bene il tutto e una volta che avrete ottenuto un composto omogeneo, versatelo sulle alici con la quantità di un cucchiaino di di pesto per ogni pesciolino. Riempite solo metà delle alici, infatti con l'altra metà coprite quelle farcite e schiacciate leggermente. Infine scaldate abbondante olio di semi, e procedete a friggere le alici poche per volta, scolatele su carta assorbente e regolate il sale.