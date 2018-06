Ricette della Rezdora | Come preparare le amarene sciroppate

INGREDIENTI. Gli ingredienti sono 1 kg di amarene e 500 gr di zucchero.

PROCEDIMENTO. Prendete le amarene e procedete a snocciolarle, ricordando che il peso di 1 kg considera anche nocciolo. Una volta denocciolate, potete aggiungere lo zucchero, e mescolare il tutto finché non lo avrete distribuito a tutte le amarene, quindi coprite il recipiente e lasciatelo riposare una notte. Trascorso il tempo scolate dal loro succo le amarene e trasferitele in un contenitore, mentre il succo inserito in una casseruola così da farlo bollire 10 minuti. Spegnete il fuoco e versate il succo bollito sulle amarene, copritele e lasciatele raffreddare. Il consiglio è quello di ripetere più volte questa operazione. Versate il succo e le amarene in una pentola a fate bollire per 20 minuti. Una volta cotte spegnete il fuoco e riempitene i barattoli di vetro sterilizzati con chiusura ermetica. Prima di mangiarli, ricordatevi di lasciarli raffreddare.