Ricette della Rezdora | Arrosto al latte

INGREDIENTI. Gli ingredienti sono: 800 gr di girello di vitello, latte fresco q.b., 400 g di scalogno, 2 foglie di alloro, olio extravergine di oliva, 5 grani di pepe, 2 foglie di alloro, carote, sedano, cipolla e sale q.b.

PROCEDIMENTO. Pulite e tagliate lo scalogno, per poi farlo rosolare in una pentola, abbastanza larga per contenere la carne, con un filo d'olio extravergine d'oliva. Quando lo scalogno avrà preso un colore simil trasparente, continuate a tenere bassa la fiamma, e aggiungete il sale e se necessario un cucchiaio di acqua.

Tagliate a pezzettini la cipolla, il sedano e le carote e aggiungete allo scalogno con qualche goccia di olio extravergine d'oliva, e quando sarà dorato il tutto, potete aggiungere l'arroso insieme a sale e pepe nelle quanittà che preferite e infine versare il latte. Fate cuocere il tutto per 60 minuti circa a fuoco medio e con il tegame coperto, per poi toglierlo e far rapprendere il latte. Infine, prima di servirlo lasciatelo un po' raffreddare.