Ricette della Rezdora | Arrosto ripieno alla reggiana

INGREDIENTI. Gli ingredienti sono: 800 g di fesa di vitello in un'unica fetta, 700 g di spinaci, 100 g di pancetta a fette, 2 uova, 80 g di parmigiano reggiano grattugiato, 120 gr di burro, sale e pepe q.b.

PROCEDIMENTO

Prendete uova, sale, pepe e parmigiano reggiano e preparate una frittatina larga e sottoline. Ora passate agli spinaci, fateli cuocere in una casseruola con l'acqua rimasta fra le foglie, quindi passate a scolarli, strizzarli e quindi metteteli in una padella con parmigiano reggiano, sale e burro. Quindi pendete una fetta di carne su un tagliere e ricopritela con la frittata, la pancetta affettata e solo dopo gli spinaci. Procedete ad arrotolare la fetta di carne su se stessa, e poi tenete stretto il tutto cucendo i lembi con ago e filo, e poi inserite il vostro arrosto in una retina o avvelgetelo con un filo.

E' giunto il momento di mettere l'arrosto in una casserruola e farlo rosolare in un fondo di olio e burro a calore vivace per 6 mninuti. Una volta che sarà ben colorato, procedete a bagnare il tutto con un bicchiere d'acqua o di brodo, per poi coprire col coperchio e fatelo cuocere per 60 minuti. State attenti che non si asciugi l'arrosto, e se dovesse accadere aggiungete un po' d'acqua o di brodo. Conclusa la cottura, togliete la rete o il filo con cui lo avete tenuto stretto l'arrosto, e tagliatelo a fette abbastanza spese.