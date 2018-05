Ricette della Rezdora | I Bartolacci romagnoli

INGREDIENTI. Gli ingredienti per la sfoglia sono: 1 kg di farina, 1 cubetto di lievito di birra (dose per 1 kg di farina), acqua quanto basta per impastare. Gli ingredienti per il ripieno: 1 kg di patate, 1 hg di pancetta di maiale, 1 hg di formaggio grattugiato (pecorino o formaggio stagionato), sale, pepe e aromi.

PROCEDIMENTO. Iniziate lessando le patate e mettete a soffriggere la pancetta. Una volta pronta la pancetta unitela alle patate insieme al parmigiano reggiano grattugiato, con pepe, aromi e sale. Amalgamate il tutto ottenendo un composto omogeneo e passate alla preparazione della sfoglia. Spostatevi su un piano da lavoro e versate la farina a fontana, quindi aggiungete il lievito e l'acqua, procedete amalgamando con le mani gli ingredienti ottenendo una sfoglia non troppo fine. Ora ritagliate dei quadrati, posate su ognuno di essi il composto di patate precedentemnete preparato e chiudeteli, dando la forma di un tortello. Cuocete i bartolacci sulla piastra e mangiateli ancora caldi.