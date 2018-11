Ricette della Rezdora | Il bensone modenese alla marmellata

INGREDIENTI. Gli ingredienti sono: 200 g di zucchero, 500 g di farina, 120 g di burro, 2 uova, 1 tuorlo, 400 g di marmellata, scorza di limone, 1 bustina di lievito per dolci.

PROCEDIMENTO. Iniziate ponendo farina e lievito in una ciotola, quindi mettete le uova al centro e aggiungete il burro ammorbidito, insieme a buccia di limone e zucchero. Impastate il tutto e quando avrà raggiunto la giusta durezza in una metà mettete la marmellata scelta, quindi chiudetelo ponendo sopra l'altra metà. Mettete il bensone in una piastra da forno con sotto la carta da forno e dategli quella forma tipicamente schiacciata. Riscaldate il forno e prima di cuocere il bensone ricordatevi di dare qualche spennellata di uovo e aggiungere i pezzetti di zucchero. Cuocete in forno per circa 45 minuti a 170° C.