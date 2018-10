Ricette della Rezdora | Le scarpette di Sant'Ilario

INGREDIENTI. Gli ingredienti sono: 500 gr di farina, 250 gr di zucchero, 4 uova, 200 gr di zucchero a velo, 150 gr di burro, vanillina, scorza di limone e coloranti alimentari per dolci q.b.

PROCEDIMENTO. Preparate una base di farina, fate un cratere e versate i vari ingredienti all'interno per preparare la pasta, insieme a uova e burro, aggiungendo infine la scorza limone che avrete grattugiato e la vanillina. Una volta ottenuto un composto omogeneo procedete a stenderlo con il mattarello dandogli uno spessore di 5 mm e date la forma ad ogni biscotto di scarpette, che andranno cotte in forno per 30 minuti a 180°C.

La loro particolarità consiste nella decorazione di questi biscotti, in infatti mentre state cuocendo i biscotti, preparate la glassa con unendo in una terrina lo zucchero a velo con un cucchiainod'acqua. Mescolate il tutto con una spatola di legno finché la glassa non sarà densa e omogenea, a quel punto sfornate i biscotti cotti e decorateli aggiungendo se volete zuccheri colorati o perline alimentari.